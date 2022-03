Acid grote winnaar bij de Jamies, ook Average Rob en Supercontent vallen in de prijzen

OostendeGisterenavond vonden voor de tweede keer de Jamies plaats, voor de eerste keer ook met publiek. De awardshow die de beste online videomakers in de bloemen zet, mocht eindelijk gebeuren met publiek. En op deze tweede editie van de Jamies was Acid de grote winnaar. Hij won zowel de publieksprijs als de award voor beste video van het jaar. Ook Average Rob en Supercontent vielen in de prijzen en wetenschapsexpert van VTM Nieuws en HLN Martijn Peters kreeg de Jamie voor Beste Explainer.

Het was een leuk weerzien van alle online videomakers. Voor de eerste keer mochten ze samenkomen voor de Jamies, die vorig jaar voor de eerste keer werden uitgereikt, maar toen was het nog zonder publiek te doen. Nu mocht er eindelijk publiek zijn en dat werd gevierd. Laura Govaerts en Kawtar Ehlalouch stonden paraat als presentatoren.

Volledig scherm Radiopresentatoren Kawtar Ehlalouch and Laura Govaerts op de rode loper van de Jamies. ( BELGA PHOTO KURT DESPLENTER) © BELGA

De grote winnaar van de avond was Acid. Hij won zowel de publieksprijs als de award voor Beste Video van het jaar. Hij kon zelf niet op het podium komen om zijn awards te ontvangen omdat hij ziek is, maar hij stond wel buiten voor de deuren van De Grote Post, waar de Jamies plaatsvonden, in een heel COVID-safe pak. “Ik kon dit zeker niet missen. Ik kon jammer genoeg niet op het podium komen, maar we hebben toch een oplossing gevonden zodat ik op een manier erbij was. Ik ben heel blij met mijn twee Jamies en ga ze een mooi plekje geven thuis.”

Volledig scherm Acid, in pak buiten, mocht niet binnen omdat hij corona heeft. © Photo News

Kastiop award voor beste gamestreaming

De award voor beste gamestreaming werd geëerd aan de overleden gamer Kastiop. De jonge YouTuber stierf twee jaar geleden. Het publiek gaf toen een daverend applaus voor de jongeman die veel te vroeg is heengegaan. De award ging naar Nessiruu.

Volledig scherm Nessiruu won de Kastiop award voor 'Beste gamestreamer' (BELGA PHOTO KURT DESPLENTER) © BELGA

Wetenschap nog altijd even cool

We hebben ook een collega die in de prijzen is gevallen. Wetenschapsexpert van VTM Nieuws en HLN Martijn Peters won de Jamie voor Beste Explainer voor zijn leuke video’s over wetenschap. “Deze award winnen toont aan dat de mensen nog steeds geïnteresseerd zijn in wetenschap en het geeft mij energie om verder te doen. Wetenschap is nog altijd cool.”

Volledig scherm Martijn Peters op de rode loper van de Jamies. Hij won de ward voor Beste Explainer. (BELGA PHOTO KURT DESPLENTER) © BELGA

Ook Nora Dari, die de award voor Beste Online Fictie ontving voor de online serie wtFock was heel blij met de award. “Het is heel fijn om te zien dat de mensen je steunen. wtFock is nu wel gedaan, maar misschien kan er nog een film of een vervolg komen, want de mensen willen er meer van zien.”

Volledig scherm Nora Dari op de rode loper van de Jamies. © Emelyne Six

Supercontent en Average Rob ook in de prijzen

Supercontent was supercontent om te winnen tegen Average Rob, die ook in de prijzen is gevallen voor Beste YouTube. Milan Cools, videograaf van dienst voor Average Rob won ook een Jamie voor Beste Videograaf. Beste TikTok was voor Lilqta, terwijl radiozender MNM de award kreeg voor Beste TikTok Business.

Volledig scherm De mannen van Supercontent waren supercontent met hun award. © Emelyne Six

Volledig scherm Ook Average Rob en zijn videograaf Milan Cools waren heel blij met hun award. © Emelyne Six

Na de show was er nog een heuse afterparty met beats van Omdat Het Kan Soundsystem, die ook zorgde voor alle tussenmuziek tijdens de show. Het was een geweldige avond waarop veel gelachen en gevierd werd.

Volledige lijst van de winnaars:

Beste Vlog - Just Jade

Beste Lifestyle - With kids on the road

Beste Online Comedy - Supercontent

Beste Explainer - Martijn Peters

Beste TikTok - Lilqra

Beste TikTok Business - MNM

Beste Dans & Muziek - Dansstudio Sarah

Beste YouTube - Average Rob

Kastiop Award voor gamestreaming - Nessiruu

Beste Videograaf - Milan Cools

Beste Online Fictie - wtFock

Beste Opkomend Talent - Junior Vertongen

Telenet publieksprijs - Acid

Beste Video van het jaar - Go Acid! Van Acid

Er was veel mooi en bekend volk op de rode loper van de Jamies:

Volledig scherm Miss België Kedist Deltour © Emelyne Six

Volledig scherm Rode loper Jamies © Photo News

Volledig scherm Junior Vertongen, die de Jamie won voor Beste Opkomend Talent, met een vriend. © Emelyne Six

Volledig scherm Tiktokker Elias Verwilt © Emelyne Six

Volledig scherm Britt Valkenborghs en Jean-Marc Mwema © Emelyne Six

Volledig scherm Qmusic-presentator Jolien Roets, Nicolas Caeyers en Noortje Palmers. © Emelyne Six

Volledig scherm DJ Hakim Chatar met een vriend. © Emelyne Six

Volledig scherm Zelfs Spider-Man was aanwezig op de Jamies. © Emelyne Six

Volledig scherm Lilqra, winnaar van de award voor 'Beste TikTok' met haar vriend. (BELGA PHOTO KURT DESPLENTER) © BELGA

Volledig scherm Radio- en Ketnetpresentator Sander Gilles kwam de award voor 'Beste Tiktok Business' ontvangen voor MNM. (BELGA PHOTO KURT DESPLENTER) © BELGA

Volledig scherm De verschillende winnaar van de Jamies bij elkaar. (BELGA PHOTO KURT DESPLENTER) © BELGA