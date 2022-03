Achter de schermen van nieuwe videoclip Wim Geysen en vrienden

OostendeDit weekend nam Wim Geysen met zijn band zijn nieuwste videoclip op voor zijn lied ‘Dans der verdwaalden’ die op zijn nieuwste cd ‘Sprokkels’ zal staan. De cd verschijnt in mei, de videoclip zelf komt in april uit.

Wim Geysen is bij het grote publiek vooral bekend als auteur en theatermaker, maar de voorbije jaren ontpopte hij zich ook tot muzikant. Ondertussen is hij gestart met zijn eigen band ‘Wim Geysen en vrienden’. Binnenkort brengt hij een cd uit en voor zijn eerste single ‘Dans der verdwaalden’ heeft hij dit weekend een videoclip opgenomen in Oostende. Daarvoor deed Wim beroep op zijn eigen ‘troepen’ (cameramensen, muzikanten), drie professionele grimeuses en Oostendse figuranten.

Wim Geysen met zijn vrouw Cara die een mimespeler speelde.

Verbinding en hoop

Op zaterdag werd al een stuk van de clip opgenomen, maar het orgelpunt vond zondag plaats in Brasserie ‘t Kofschip. Wim kwam samen met alle figuranten in het café om te feesten op het lied terwijl de cameraman alles op beeld bracht. “Dit is ook wat de bedoeling is van dit lied: positiviteit, verbinding en hoop brengen in een moeilijke periode”, vertelt Wim.

Thierry en Micheline uit Oostende kenden elkaar niet maar zijn goede vrienden geworden. In de videoclip spelen ze zelfs een koppel.

Nieuwe vrienden

In de clip spelen ook twee Oostendenaars mee, Thierry en Micheline. “We hadden de oproep gezien op Facebook en moesten meedoen”, vertellen ze. “We kenden Wim Geysen nog niet, maar nu zijn we grote fan. We kunnen niet wachten om onszelf in de clip te zien!”

De videoclip komt uit in april, in mei volgt de cd ‘Sprokkels’. Om de videoclip te zien, hou je beter de Facebookpagina van ‘Wim Geysen en vrienden’ goed in de gaten.

Groepsfoto van alle mensen die meegewerkt hebben aan de videoclip.

Nog een paar beelden achter de schermen van de videoclip:

Iedereen had veel plezier bij het draaien van de clip.

De cameraman aan het werk.

Wim Geysen heft zijn glas.

Mensen van alle leeftijden waren aanwezig.

Achter de schermen van 'Dans der verdwaalden'.

Eddie (rechts) die nog meedeed aan The Voice Senior was ook aanwezig.

De videoclip komt in april uit.