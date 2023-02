Acht nieuwe scholen nemen deel aan traject ‘Veilige Schoolomgevingen’

Per school wordt er een actieplan opgemaakt met maatregelen om de schoolomgeving te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om betere belijning, veilige oversteekplaatsen, de invoering van nieuwe fietsstraten of zebrapaden met een groene ondergrond. “Met deze 8 nieuwe scholen staat de teller nu al op 29. Hiermee zetten we onze ambitie kracht bij om alle 45 Oostendse scholen grondig door te lichten. Daarnaast blijven we ook volop verder inzetten op de uitvoering van alle concrete acties met tal van infrastructurele ingrepen. Een aantal ingrepen werd al uitgevoerd, andere moeten nog in de praktijk gebracht worden. Zo maken we het echt verkeersveiliger voor onze schoolgaande kinderen,” zegt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit.

Daarnaast wordt ingezet op blijvende sensibilisering en educatie. “De Lokale Politie Oostende neemt het handhavingsluik op zich. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden”, zegt Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Volgens schepen Natacha Waldmann (Groen) is een veilige omgeving belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen zich in alle comfort leren bewegen in het verkeer, om hen zo weerbaarder te maken in gevaarsituaties.”

Binnenkort gaat een nieuw traject van start met GO! Freinetschool De Zonnebloem, Sint-Jozef Petrus & Paulus vzw, GO! BS De Vogelzang, Vesaliusinstituut, GO! De Studio, GO! Athena Campus Centrum, GO! BS De Morootjes en OLVO Vuurtoren.

