Acht maanden cel voor twintiger die op straat met luchtdrukpistool staat te zwaaien

100-tal sympathi­san­ten denkt mee over toekomst dieren­asiel: “We zullen een petitie starten”

Dierenasiel Het Blauw Kruis van de Kust nodigde zondagmorgen sympathisanten uit in De Grote Post om na te denken over de toekomst van het asiel. Een 100-tal mensen was op de afspraak. Zij kregen informatie en konden suggesties doen. Het asiel besliste al om een petitie op te starten en zal onderzoeken of er een coöperatieve kan opgericht worden. “Door de grote opkomst en de vele suggesties zien we dat het leeft bij de mensen. Ik zie het als een nieuw begin. We zullen er een lap op geven om te zorgen voor een toekomst voor het asiel”, zegt voorzitter Fabrice Goffin.