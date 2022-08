Achiel Primeurs investeert in elektrische bakfiets voor leveringen: “We staan minder stil en geraken nu makkelijk tot aan de deur van horecazaken in de binnenstad”

De kruidenierszaak Achiel Primeurs bestaat ondertussen 93 jaar, maar blijft investeren in de toekomst. Zo plaatste de zaak op het Mijnplein al zonnepanelen, zodat nagenoeg de volledige winkel voorzien is van groene elektriciteit. Nu volgt de overstap naar milieuvriendelijke leveringen. “Een tijd geleden kochten we een eerste ‘klassieke’ elektrische bakfiets voor kleine extra taken. Daar waren we bijzonder tevreden van. Samen met Gino Bikes zijn we daarom op zoek gegaan naar de ideale, volledig uitgebouwde elektrische bakfiets en hebben deze gevonden in de Tender pick-up van het merk Urban Arrow.” De bakfiets heeft ruimte voor 300 kg aan producten verdeeld over een europallet ruimte. Er zijn ook een aantal technische hoogstandjes, zoals een wandelfunctie waarbij de volgeladen bakfiets autonoom 180° kan draaien om zo de andere richting te kunnen opgaan. Dankzij de autobanden en gespecialiseerde, verstelbare veringen voor stabiliteit kunnen alle producten mee, ook lichte, ‘gevoelige’ producten als aardbeien of champignons”, licht Igor Luypaert toe.