A.S.Adventure Oostende werd helemaal vernieuwd

Elke week ophaling GFT-frac­tie tijdens de zomermaan­den

Sinds januari 2023 wordt in Bredene het GFT-afval apart ingezameld als proefproject in samenwerking met de IVOO. Op dit ogenblik wordt in Bredene tweewekelijks om en bij 2.500 kg GFT-afval opgehaald bij de inwoners. Deze afvalfractie wordt vervolgens gecomposteerd en terug duurzaam en ecologisch ingezet.