A l’Ostendaise - Noordzeefestival is terug met achtste editie

OostendeHet gratis culinaire Noordzeefestival ‘A l’Ostendaise’ is terug. Na twee afgelaste edities, wordt het Zeeheldenplein in Oostende tijdens het weekend van 25 en 26 juni opnieuw hét walhalla voor seafood lovers, grote én kleine lekkerbekken. Voor deze achtste editie werden extra acties ondernomen om het evenement honderd procent duurzaam te maken.

Meer dan twintig Oostendse chefs zullen de bezoekers verwennen in een uniek kader aan zee. Noordzeevis blijft het vaste ingrediënt, maar dit jaar worden de gerechten aangevuld met een lokaal streekproduct. Heel wat chefs maakten al gebruik van lokale producten, maar gingen nu op zoek naar een iets uniek. Via de nieuwe leveranciers, wordt het verhaal van de korte keten ook verder doorgetrokken.

A l’Ostendaise is elk jaar een groot succes geweest en de chefs zijn er helemaal klaar voor. De vorige editie was in 2019, het festival werd twee keer afgelast, de chefs kijken er dus ook extra hard naar uit. Ook Burgemeester Bart Tommelein is heel tevreden. “We zijn heel fier dat we dit jaar opnieuw een editie van A l’Ostendaise kunnen aankondigen. Op A l’Ostendaise - Noordzeefestival gaan de Oostendse chefs aan de slag met alles wat de Noordzee te bieden heeft. Op die manier kunnen de bezoekers kennismaken met verschillende soorten vis, ook bijvangst”, aldus de burgemeester. “We zijn blij dat we op een toegankelijke manier onze restaurants in de kijker kunnen zetten en zo onze zomer opnieuw op gang trappen na twee afgelaste edities.”

22 heerlijke gerechten van 22 chefs

Op het festival zal je de keuze hebben tussen 22 heerlijke gerechten van 22 chefs. Ze werken met bekende en minder bekende vissoorten. Zo zijn er 14 verschillende soorten terug te vinden tussen de gerechten. Naast de vaste waarden kan je dit jaar ook enkele restaurant ontdekken die voor het eerst deelnemen: RestoVito, Kiss the Chef, Belevingsbrasserie Fort Napoleon, North en Roccia. Deze laatste uitbaters zijn heel blij dat ze mogen deelnemen. “We zijn pas sinds oktober 2021 open, dus vinden we het een hele eer dat we nu al mogen deelnemen aan het festival”, zegt Magali van restaurant Roccia. “We zijn nog niet eens een jaar bezig en we mogen al op zo’n groot evenement aanwezig zijn. We waren er altijd bij als bezoekers en deze editie zullen we aan de andere kant van de toog staan. We kijken er heel hard naar uit.”

Duurzaam event

Toerisme Oostende vzw investeert ook extra om van A l’Ostendaise een duurzaam en milieuvriendelijk evenement te maken. Zo zullen wegwerpmaterialen volledig vervangen worden door duurzame en herbruikbare alternatieven. De glazen en borden zullen ingezameld en afgewassen worden voor hergebruik. Ook voor het bestek is er een alternatief. Bezoekers krijgen de kans om hun eigen bestek mee te brengen of kunnen een herbruikbaar “Food’O” bestekset kopen met vork, mes, lepel en rietje uit bamboe. Op deze manier wordt de ecologische voetafdruk van A l’Ostendaise tot een minimum beperkt en voldoet het evenement aan de meest recente regelgeving van OVAM.

De toegang tot A l’Ostendaise - Noordzeefestival is gratis. Voor acht euro per gerecht proef je van al het lekkers dat de Oostendse chefs voor jou in petto hebben. Alle deelnemende restaurant en extra informatie vind je op www.alostendaise.be.