900 supporters verzamelen in Wellington Hippodroom om Rode Duivels aan te moedigen

Kust Nederland­se garnalenex­plo­sie deint niet uit naar ons land: “Toch zijn we tevreden met de 500 kilo die we per nacht vangen”

Wat is er aan de hand in de Nederlandse wateren? Waarom kweken de garnalen er als konijnen? Volgens Omroep Zeeland stikt het er van de garnalen. Maar onze Belgische vissers bevestigen die wonderbaarlijke visvangst niet. “We beleven wel een goed seizoen, maar geen garnalenexplosie.” Helaas kunnen onze vissers niet mee profiteren van het Nederlandse garnaalsucces, want ze zijn er niet welkom.

20 november