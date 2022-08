8 nachten en 300 spuitbussen later is witte kubus rond Amandine omgetoverd tot een kunstwerk voor The Crystal Ship

Er zijn nog tot in november werken bezig aan het vissersschip Amandine. Om de hinder te beperken in het midden van de toeristische zone werd de werfzone ingepakt. De witte kubus werd nu omgedoopt tot het tijdelijk kunstwerk Sunset Closure en verwijst naar de kleuren die te zien zijn bij een zonsondergang boven de zee. Het werk kadert binnen The Crystal Ship. “Met dit werk van Eltipo leggen we voor bezoekers aan de stad een eerste bruggetje naar ons kunstenfestival”, zegt curator Bjorn Van Poucke. De kunstenaar werkte acht nachten door aan het werk omdat de straat overdag niet kon afgesloten worden. Hij had iets meer dan 300 spuitbussen nodig om het werk te voltooien. “Het kleurenpalet is gebaseerd op dat allerlaatste punt van een zonsondergang wanneer het donker wordt als de nacht valt, maar wanneer er net een laatste warme gloed van de zon te zien is”, vertelt Eltipo. Het werk heeft meerdere lagen. “Eerst en vooral is het een verwijzing naar het afsluiten van een deugddoende vakantie in Oostende met de strandballen en beach pallets. Er zit ook een verwijzing naar de Amandine in en daarnaast is het ook een einde van een periode in mijn persoonlijk leven als artiest.”