750 vrijwilligers tellen 38.000 schelpen aan de kust tijdens De Grote Schelpenteldag: “Voor het eerst doet ook Nederland mee, benieuwd wat ze daar zullen vinden”

KustIn de tien kustgemeenten werden zaterdag opnieuw volop schelpen geteld tijdens de Grote Schelpenteldag. Het is al de vijfde keer dat het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) burgerwetenschappers gebruikt om interessante gegevens rond schelpen te verzamelen. Met 750 deelnemers en 38.0000 schelpen was de dag alvast een succes. “Dankzij het goede weer hebben ook heel wat wandelaars meegeholpen.”

“Het was echt een topdag", blikt Jan Seys van VLIZ terug. “We hebben op vlak van het weer al zowat alles meegemaakt van regen, sneeuw tot een gevoelstemperatuur van min zeven graden de voorbije jaren. Zaterdag hadden we eens geluk met een stralende zon, waardoor heel wat voorbijgangers ook hebben meegeholpen. We kunnen dus alleen maar tevreden zijn.”

Voor het eerst ook in Nederland

De resultaten zullen volgende week beschikbaar zijn. “Het is moeilijk om al een vooruitblik te geven. Het is de eerste keer dat er ook in Nederland werd geteld, dus we zijn wel benieuwd welke schelpen ze daar gevonden hebben. We verwachten geen al te grote verschillen.”

Vorig jaar stond het nonnetje voor het eerst op nummer 1. “De top ziet er altijd min of meer hetzelfde uit, maar dat is natuurlijk ook logisch. Je ziet echter elk jaar schommelingen afhankelijk van hoe de winter geweest is. We zullen morgen alle gegevens ingeven in de databank. Daarna kunnen we resultaten vergelijken met de gegevens uit Nederland en van de voorbije jaren”, gaat Seys verder.

Aan de hand van de gegevens die verzameld worden, leren maritieme wetenschappers heel wat over de biodiversiteit, de invloed van de klimaatverandering en milieuvervuiling in zee en op het strand.

Volledig scherm Heel wat experten waren aanwezig om de mensen te helpen om de schelpen te herkennen © Benny Proot

Strandbloemen

In Nieuwpoort waren onder andere Flore (11) en Belle (9) van de partij. “We zijn twee dagjes aan de kust en toen ze ons vroegen om mee te helpen, leek dat wel een leuk idee. Al kennen we niet veel van schelpen. De kindjes herkennen wel enkele speciale soorten. Het zijn dan vooral de soorten die ze in de zomer soms ook nodig hebben om strandbloemen te kunnen kopen”, vertelt papa Bart Ghijselinck. De meisjes leerden vooral dat er meer verschillende soorten zijn dan ze dachten. “We hebben een handige brochure gekregen die we komende zomer zeker opnieuw zullen gebruiken wanneer we weer aan de kust zijn. We hebben nu vooral veel Amerikaanse zwaardschedes geraapt.”

De kinderen hielpen het wetenschappelijk onderzoek mee vooruit. “Het is wel leuk om eens aan zoiets mee te werken. De volgende keer dat ze een schelp zien, zullen ze ook meer stil staan bij het aantal soorten”, besluit papa Bart.

