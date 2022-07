75 kinderen verloren gelopen, enkel al op strand van Oostende: “Nog nooit meegemaakt en de meldingen blijven komen”

Het strand van Oostende zit dinsdagavond nog goed vol. Dat is ook niet verwonderlijk gezien het zwoele weer. In zee wordt nog volop gezwommen alhoewel de redders al om 18.30 uur vertrokken zijn. Er was geen andere keuze, legt hoofdredder Levy Meyer uit. “Mijn mensen waren helemaal op. Dit was de drukste dag in mijn carrière als redder en ik sta al tien jaar op het strand. We hadden 9 drenkelingen, 25 mensen zijn onwel geworden van de hitte, tien mensen werden afgevoerd met de ambulance. Daarnaast liepen ook nog eens 75 kinderen verloren. Eergisteren waren er dat 35, gisteren 40. Dit is een absoluut record. De EHBO-posten zaten helemaal vol met kinderen die aan het wachten waren op hun ouders, we moesten zelfs een extra post openen. Om 19 uur hebben we alle kinderen, zo’n 40-tal in totaal, uiteindelijk verzameld in de post aan het Kursaal.”