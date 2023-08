74-jarige wandelaarster aangereden door gocart: "Vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis”

Vijftiger ligt maand dood in apparte­ment in Oostende: “Triestig dat mijn broer zo’n eenzame dood is gestorven”

De politie heeft deze week een 51-jarige man dood aangetroffen in zijn studio langs de Euphrasina Beernaertstraat in Oostende. Hij lag er wellicht al een maand. Opvallend: het was een post op sociale media die de ontdekking in gang zette. “Ik ben de persoon die eerst ging kijken heel dankbaar”, zegt de broer van de overledene.