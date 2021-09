“74 evenementen in september, onze diensten krijgen dit niet geregeld”: Oostende doet oproep om events te spreiden

Het grote aantal aanvragen legt een immense druk op de hulp- , veiligheids- en stadsdiensten die instaan voor de logistieke en administratieve steun. Door de coronamaatregelen die nog steeds van kracht blijven zorgt dat bovendien nog voor extra werk. Daarom grijpt burgemeester Tommelein in. “Sinds begin deze maand verplichten we organisatoren om minstens twee weken voor het evenement de aanvraag in te dienen. Gebeurt dat niet tijdig dan weigeren we. Vorige week zegden we daardoor tegen drie materiaalaanvragen ‘neen’. Onze diensten moeten de aanvraag nog rond krijgen. Zo zijn er allerlei adviezen nodig van onder meer de politie en brandweer.”

En daarom lanceert hij een warme oproep. “We moeten niet alle verloren evenementen in de volgende weken proberen in te halen. Door corona konden we lange tijd niks goedkeuren. Die achterstand werken onze diensten nog steeds weg. Het is nu belangrijker dan ook dat we alle evenementen afstemmen in tijd en plaats. Zelf geven we alvast het goede voorbeeld. Binnen onze stadsdiensten hebben we opgeroepen om de eigen evenementen tegen het licht te houden. Is het evenement nodig? Kan het ook wat later? Valt het niet samen met andere activiteiten?”