“74 evenementen in september, dat krijgen we niet geregeld”: Oostende roept op om events te spreiden (al zijn niet alle organisatoren daar happig op)

Koksijde, Oostende Topkok Willem Hiele ruilt Koksijde in voor Oostende: “Nog meer Hiele maar dan anders”

3 september Op 30 december draait Willem Hiele (39) de laatste service in zijn gekende vissershuisje in Koksijde. In april volgend jaar start hij een nieuw culinair hoofdstuk doorspekt met kunst, architectuur en cultuur in Oostende.