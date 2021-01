600.000 dagtoeristen trokken tijdens de Kerstvakantie naar de kust om te wandelen of te genieten van de natuur

In de kerstvakantie werd de druktebarometer van Westtoer opnieuw geactiveerd met een overzicht van de situatie in de badplaatsen. Daarop viel onder meer af te lezen dat bij goed weer heel wat mensen naar zee zijn gereisd om te wandelen en te genieten van de natuur. Volgens het toerismebedrijf gaat het om 600.000 dagtoeristen, voornamelijk Belgen. In 2019 waren er dat 840.000.

Wat verblijfstoerisme betreft kwamen er 350.000 toeristen toe om één of meerdere nachten te verblijven aan de kust. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode slechts 100.000 meer. Het gaat in totaal om 1,25 miljoen overnachtingen. Ter vergelijking tijdens de kerstvakantie van 2019 waren er 1,6 miljoen overnachtingen. Vooral de verhuur van vakantiewoningen/appartementen en het gebruik van het tweede verblijf zijn toonaangevend voor de voorbije kerstvakantie aan de Kust. De gemiddelde bezetting in de vakantiewoningen lag 60 procent in de eerste kerstweek en op 75 à 85 procent in de week rond eindejaar.