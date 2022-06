60 kandidaten nemen deel aan testdag van Oostendse politie. “Ideaal om kennis te maken met de selectieprocedure”

In de zaal van turnclub WIK werden de turntoestellen gebruikt om de sportproef om binnen te geraken in de politieschool te simuleren. De deelnemers moesten drie keer een parcours afleggen waarbij ze moeten klimmen, springen, over een balk balanceren, door een tunnel kruipen en lopen. De mannen moeten het parcours afleggen in 2 minuten en 50 seconden. De vrouwen op 3 minuten en 20 seconden. Voor deelnemers die ouder zijn dan 40 jaar is de marge iets ruimer. Een 60-tal deelnemers kwam naar Oostende om te kijken hoe het gesteld is met hun conditie. “Op zich kan je zeker slagen voor deze test als je fit bent, maar het is moeilijk om thuis te oefenen met een balk. Daarom is het meegenomen dat ze hier eens kunnen testen hoe ver ze staan”, licht Eerste Inspecteur van politie Dries Dumoulin toe.

Volledig scherm Testdag van Oostendse politie © LBB

Vacatures

Politie Oostende zoekt momenteel tussen 20 tot 30 nieuwe inspecteurs om het korps te versterken. Er is dus een nieuwe instroom nodig, maar er zijn steeds minder kandidaten die aan de selectieprocedure beginnen. “De instroom is veel minder dan vroeger. De jongeren willen niet meer in shiften werken en nacht- en weekendwerk doen. Het is nochtans een job met veel mogelijkheden om door te groeien en een interessante verloning. Op dit moment zijn er 64 plaatsen beschikbaar om in oktober te starten aan de politieschool in Zedelgem, maar daar zijn er maar 31 van ingevuld. In gans België zijn nog maar 56 procent van de plaatsen ingevuld”, zegt Dumoulin nog.

Droomjob

Kelly Deprez (29) uit Ichtegem hoopt om een plaats te bemachtigen. Ze had slechts 2 minuten en 37 seconden nodig om het parcours af te leggen. Ze heeft dus nog genoeg tijd over, maar Kelly is streng voor zichzelf. “Voor corona was mijn conditie nog beter. Ik zal opnieuw wat trainen tegen dat ik de test echt afleg.” Ze droomt van een carrière bij de politie. “Ik werk nu als poetshulp omdat deze job gemakkelijk te combineren was met de opvoeding van mijn kinderen. Mijn dochter gaat nu naar het middelbaar en is al wat zelfstandiger. Ik ben al van kleinsaf gefascineerd door de politie en ik dacht, het is nu of nooit om nog de overstap te maken. Het is echt mijn droomjob en ik wil er nu echt voor gaan. Ik ben blij dat ik hier al eens kon testen”, vertelt Kelly nog.

