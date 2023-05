50/fifty dancecompany komt met nieuwe dansproductie Foraqua

Hogere Zeevaart­school komt na 30 jaar terug naar Oostende: “Mijlpaal voor de maritieme sector, en goed voor de werkgele­gen­heid”

In 1992 werd de Zeevaartschool van Oostende gesloten. Nu, ruim 30 jaar later, zal de Antwerp Maritime Academy, ook wel de Hogere Zeevaartschool, weer thuiskomen in Haven Oostende. “Dankzij deze samenwerking kunnen we een gloednieuwe postgraduaatsopleiding hydrografie (landmeten maar dan op water, red.) realiseren, en kunnen onze studenten praktijklessen volgen in de Oostendse haven”, zegt Axel Annaert, coördinator van de opleiding hydrografie.