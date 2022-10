400 Oostendenaars vragen een vlag van de stad aan

“Onze oproep was een succes”, vertelt schepen Hina Bhatti. “Na drie maanden ontving de stad maar liefst 57 aanvragen van inwoners die over een vlaggenmast beschikken. Ook inwoners zonder vlaggenmast dienden 353 aanvragen in.” Stad Oostende roept nu iedereen die een Oostendevlag heeft, op om deze uit te hangen op 9 en 10 oktober, de eerste zondag en maandag van de Oktoberfoor en op 10 mei op de herdenking van de HMS Vindictive, op 8 september voor de Bevrijding van Oostende en in september voor de Oostendedag. “We roepen alle Oostendenaars die dit nog niet gedaan hebben op om ook een vlag aan te vragen. Door samen die vlaggen uit te hangen tonen we aan iedereen dat we ‘Allemaal Oostendenaars’ zijn en dat we fier zijn op onze stad aan zee”, zegt Burgemeester Bart Tommelein nog. Wie nog geen vlag heeft, kan er eentje aanvragen via www.oostende.be/oostende-vlag.