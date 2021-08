40-tal bewoners geëvacueerd na zware brand op Zeedijk in Oostende: “De ravage is groot”

Veurne Will Tura onthult trots zijn eigen standbeeld: “Mo vent toch, hoe is het mogelijk”

1 augustus Een jaar later dan gepland, en op de valreep voor zijn 81ste verjaardag, is in Veurne het standbeeld van Will Tura onthuld. Voor de keizer van het Vlaamse lied was het een grote verrassing: hij had het beeld nog niet gezien. “Ik was altijd fier als ik in mijn geboortestad mocht komen zingen", glundert Will. Het werd voor de zanger een bijzondere dag, met gejuich bij zijn fans én een onverwachte hereniging.