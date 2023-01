40 huiskamers zetten komend weekend deuren open voor Chambres d’O. Wij geven nog vijf tips mee

Oostende Filmfesti­val Oostende komt er weer aan: dit zijn onze 15 tips voor de 15de editie

De vijftiende editie van het Filmfestival van Oostende gaat op vrijdag 27 januari van start met een hele resem activiteiten. En die gaan verder dan films: ook als muziekliefhebber of feestbeest kom je aan je trekken. Leer je graag wat bij, etaleer je liever je kennis of hou je van een lekker hapje? Ook dan is het de moeite af te zakken naar de koningin der badsteden. Dit zijn onze vijftien aanraders.

26 januari