4-jarig kindje in levensgevaar na tragisch ongeval met elektrische quad op Zeedijk in Oostende

Een Duits koppel, dat aan de kust verbleef, huurde zaterdagmiddag een elektrisch quadje, bedoeld voor kinderen, voor hun zoontje. Het 4-jarig kind was omstreeks 12.45 uur aan het rijden ter hoogte van het kunstwerk Rock Strangers toen het gruwelijk verkeerd liep. Het jongetje kwam op een bepaald moment bijzonder slecht ten val. Meteen was duidelijk dat z'n toestand ernstig was. “Het kind werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge”, vertelt woordvoerster Eline Goeminne van de lokale politie Oostende. “Intussen is het naar het UZ in Gent getransporteerd. Het jongetje verkeert nog steeds in levensgevaar.”