4-jarig jongetje overleden na ongeval met elektrische quad in Oostende

Hittegolf in september, maar beachbars zijn al verdwenen in Oostende: “Dat is pech na zo'n kwakkelzo­mer, maar we wisten het op voorhand”

Het is uitzonderlijk warm voor september en dat na een zomer met heel wat regen. Veel mensen zakten zaterdag dan ook af naar de kust om nog even af te koelen en te genieten van een dagje zon, zee en strand. Terwijl in de andere kustgemeenten toeristen kunnen genieten van een drankje in een van de vele beachbars, is het strand in Oostende al terug vrijgemaakt. “Eigenlijk zouden we de dagen waarop we openen flexibeler moeten kunnen invullen.”