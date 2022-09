37 maanden cel voor inbrekersfamilie die stukken plastiek van bussen douchegel gebruikt bij inbraken

Oostende/Gent/Antwerpen/Knokke/BlankenbergeEen zigeuner uit Italië, zijn vriendin en twee zussen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 37 maanden gekregen voor 5 inbraken en 6 pogingen aan de kust en in Gent, Antwerpen en Jette. Opvallend genoeg gebruikten ze het plastiek van bussen douchegel om deuren te forceren.

Het onderzoek ging op 1 december vorig jaar van start, toen de Oostendse politie na een woninginbraak in de Verlaatstraat vermoedde dat er een rondtrekkende inbrekersbende aan het werk was in de stad. De daders viseerden daarbij vooral appartementen en hadden het hoofdzakelijk gemunt op juwelen en cash geld. “Ze kraakten telkens cilindersloten af of praamden deuren open”, vertelde procureur Lode Vandaele. “Daarbij maakten ze gebruik van het harde plastiek van flacons douchegel om de deuren in kwestie te openen.”

Beha

Twee dagen na de inbraak konden Samantha J. (21) en Sabrina T. (20) gearresteerd worden in Oostende. Een alerte burger had beide vrouwen herkend, nadat de slachtoffers camerabeelden van de feiten op Facebook hadden geplaatst. Tijdens een fouille trof de politie inbrekersmateriaal aan in hun beha en een stuk plastiek van een bus douchegel. J. werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar haar schoonzus beweerde minderjarig te zijn. Een botscan kon dat niet ontkrachten, waarop T. werd vrijgelaten.

Jeugdinstelling

Op 9 december liep ze echter opnieuw tegen de lamp. Samen met haar vriend Erik J. (19), diens andere zus Sandra J. (19) en een minderjarig meisje zat Sabrina T. in een Citroën Picasso die werd tegengehouden in Knokke. Het voertuig was door de politie gelinkt aan twee mislukte inbraken in Knokke-Heist, die drie dagen eerder hadden plaatsgevonden. Ditmaal werd Sabrina T. geplaatst in de jeugdinstelling De Zande in Wingene. Navraag bij de Kroatische politie maakte twee maanden later alsnog duidelijk dat ze meerderjarig was. T. vloog in de gevangenis, nadat Erik J. ook al was aangehouden. Sandra J. werd vrijgelaten, omdat ook zij mogelijk minderjarig was.

Tijdens het verdere onderzoek kon de bende gelinkt worden aan 5 inbraken die tussen 26 november en 9 december vorig jaar plaatsvonden in Gent, Oostende en Antwerpen. Ze werd ook verantwoordelijk geacht voor 6 inbraakpogingen in Knokke-Heist, Blankenberge, Jette en Gent. Erik J. was daarbij telkens de chauffeur, terwijl de vrouwen de inbraken pleegden.

