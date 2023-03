37 maanden cel voor inbreker die woning binnendrong via... het kattenluikje

Een 43-jarige Oostendenaar heeft 37 maanden cel gekregen voor drie inbraken, twee inbraakpogingen en een diefstal in Oostende. P.V. drong volgens het parket onder meer een woning binnen via het... kattenluikje.

Een politiepatrouille merkte de veertiger op 14 september vorig jaar op. Hij was werkmateriaal uit een garage aan het slepen. Bij z’n arrestatie bleek hij nog meer gestolen goederen bij zich te hebben. De drie handtassen waren diezelfde nacht gestolen bij een woninginbraak in de buurt. P.V. verklaarde dat hij over de omheining van het huis was gesprongen. “Hij had zich vervolgens naar eigen zeggen door het kattenluikje gewurmd om de woning binnen te dringen”, vertelde procureur Lode Vandaele.

Diezelfde nacht werden in de omgeving twee omheiningen doorgeknipt. Aangezien hij bij z’n arrestatie een tang bij zich had, werd P.V. volgens het parket ook aan die feiten gelinkt. Bovendien werd de man ook vervolgd voor twee inbraken in eetcafé The Clubhouse en restaurant Diplomat in Oostende. “Op beide plaatsen werd een raampje verbrijzeld”, stelde de procureur. “Op camerabeelden herkende de politie de beklaagde aan z’n postuur. Hij had ook een rugzak bij die identiek was aan een exemplaar dat op z’n verblijfplaats werd aangetroffen.”

P.V. liep eerder al drie veroordelingen op en kampt met een hardnekkige drugsverslaving. De verdediging betwistte tevergeefs de twee inbraken in de horecazaken. “Een verdachte identificeren is onmogelijk op basis van die camerabeelden”, pleitte meester Kris Vincke. De rest van de feiten gaf P.V. wel toe. “Zijn cocaïne- en heroïneverslaving was daarvan de oorzaak.”

