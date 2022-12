324 mensen wachten op plaatsje om fiets veilig te stallen in fietsbox. “Het is eindeloos lang wachten op een plaats”

De vraag naar fietsboxen blijft populair. Zeker in stadswijken met veel appartementen is het niet evident om de fiets in huis te plaatsen. Een afgesloten fietstrommel biedt dan de oplossing om een fiets toch op een veilige manier te stallen. De afgelopen jaren werd de nood met de opkomst van elektrische fietsen ook alleen maar groter. “Mensen zijn in onze stad opzoek naar een veilige opbergplaats voor hun fiets” zegt gemeenteraadslid Nathan Blondé (Vooruit). “De fietsdiefstallen in Oostende blijven een probleem en het is dan ook meer dan logisch dat mensen hun (elektrische) fiets achter slot en grendel willen opbergen. Ik schrok dan ook toen ik vernam dat iemand haar vraag naar een fietsbox onbeantwoord bleef. Nu blijkt uit cijfers, die ik kreeg op mijn schriftelijke vraag, dat er sinds 2020 geen enkele nieuwe fietsbox geplaatst werd ondanks de lange wachtlijst. Het plaatsen van nieuwe boxen lijkt ook binnenkort niet te gebeuren aangezien hier geen enkele ruimte voor gemaakt is binnen de begroting. Bovendien lijken ook andere ideeën zoals het gebruik van leegstaande panden voor het veilig opbergen van fietsen van de planning verdwenen”. Momenteel staan er 324 mensen te wachten op een vrije plaats in een fietsbox. 57 van 246 aanvragen sinds 2019 kregen een plaatsje. In 2019 werden er slechts 3 nieuwe fietsboxen geplaatst, sinds 2020 geen enkele.