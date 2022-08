30 kilometer per uur, dat vindt Oostende ‘de max’: “De zone 30 zal gelden in alle woonwijken, op de belangrijke invalswegen na”

OostendeVanaf 1 september wordt de maximum toegelaten snelheid in alle Oostendse woonwijken 30 km/uur. Daarmee zet Oostende niet alleen in op verkeersveiligheid, maar ook op leefbaarheid. De veiligheid voor kinderen en zachte weggebruikers staat hierbij centraal. De stad koppelt er meteen een positieve campagne aan: ‘30 dat is de max!’

“De uitbreiding van de zone 30 maakt onze wijken een stuk veiliger én leuker”, aldus schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). “Bij een snelheid van 30 km/uur bedraagt de remafstand minder dan de helft in vergelijking met wanneer je 50 km/uur rijdt. Het is die kortere remafstand die de kans op verkeersongevallen verkleint. Meer nog: een lagere snelheid verkleint ook de kans op een ernstig letsel of overlijden in geval van een verkeersongeval. Bovendien komt de uitbreiding van zone 30 de duidelijkheid ten goede. En met die duidelijkheid verlagen we dan weer de kans dat bestuurders hun snelheid niet tijdig aanpassen. Zo maken we de wijken in onze stad aangenamer om in te wonen, en veiliger.”

“Oostende is dan ook de kleinste centrumstad van het land”, vult burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) aan. “Daarom vinden we het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in hun wijk. Enkel op een paar belangrijke invalswegen zal je 50 km/uur mogen blijven rijden.”

Volledig scherm Op deze kaart kan je zien op welke plekken het zone 30 zal worden. © Stad Oostende

30 dat is de max!

Om de invoering van een algemene zone 30 in alle wijken duidelijk te maken, zal de nodige signalisatie aangebracht worden, zowel op het wegdek als met borden. Om de zone 30 extra te laten opvallen lanceert Stad Oostende ook een extra campagne: ‘30 dat is de max!’. Deze slogan zal te zien zijn op borden. “Het is niet alleen een herinnering aan alle weggebruikers, maar ook een bedanking voor wie zich netjes aan de regels houdt”, vervolgt burgemeester Tommelein. “Want met een kleine moeite om trager te rijden, kunnen bestuurders een groot verschil maken voor de veiligheid en leefbaarheid in alle wijken.”

Volledig scherm Om de invoering van de zone 30 duidelijk te maken, start de stad met de campagne '30 dat is de max!' © Stad Oostende

Eerst sensibilisering, daarna handhaving

Met de campagne ‘30 dat is de max!’ willen ze zowel de inwoners als toeristen informeren en sensibiliseren. “Met het bord en de affiche die we hebben gemaakt voor de campagne, willen we de mensen duidelijk maken dat Oostende een zone 30-stad zal worden”, zegt burgemeester Tommelein nog. “Je kan dan ook de campagne mee helpen ondersteunen door een affiche aan je raam te hangen. Die zal je gratis kunnen afhalen vanaf 29 augustus bij het UiTloket of in een ontmoetingscentrum in je buurt.”

Naast sensibilisering blijft ook handhaving erg belangrijk. De Lokale Politie zal op specifieke plaatsen snelheidscontroles uitvoeren om de geldende snelheidsbeperkingen te controleren. “Elke nieuwe verkeersmaatregel heeft tijd nodig om ingeburgerd te raken”, weet korpschef Philip Caestecker. “In een eerste fase zullen wij daarom weggebruikers informeren en sensibiliseren, later wordt dat waarschuwen om uiteindelijk over te gaan tot verbaliseren. Zware of hardnekkig overtreders kunnen uiteraard altijd beboet worden. Hiervoor hebben we ook een nieuwe, moderne flitscamera aangekocht.”

Meer info over de zone 30 in Oostende kan je vinden op oostende.be/zone30.

