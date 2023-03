23 maanden cel na brutale diefstal van halsketting

15 bedrijven zoeken werknemers tijdens jobbeurs in luchthaven: “Want er is méér dan enkel bagage inchecken”

Donderdag zette Luchthaven Oostende-Brugge haar deuren open voor alle werkzoekenden. In samenwerking met het Economisch Huis en de VDAB vond een jobdag plaats in de vertrekhal van de luchthaven. Werkzoekenden konden er kennismaken met 15 bedrijven die actief zijn op de luchthaven en op zoek zijn naar personeel. “Dit is broodnodig, we hebben écht personeel nodig”, zegt Joren Vanderleen, verantwoordelijke van Grand Café Horizon en restaurant Runway.