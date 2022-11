22 maanden cel voor man die zetel en matras in brand stak in z'n appartement

De Oostendse politie kreeg op 2 april vorig jaar een melding over een persoon die om hulp aan het roepen was in een appartementsgebouw in de Troonstraat. Bij hun aankomst zagen ze de beklaagde naakt op z’n terras lopen. Hij was volgens de agenten oerkreten aan het produceren. Kort erna stelde de politie rookontwikkeling en vonken vast in het appartement. J.A. was intussen alweer naar binnen gelopen. Voor de hulpdiensten was het door de rook echter onmogelijk om zelf het appartement te betreden.