21 personen maand lang niet welkom in Oostendse uitgaansbuurt: “Minderheid die het voor anderen vergalt”

21 plaatsverboden. Dat is voorlopig de balans van de uitgaanszomer in Oostende. Na enkele opstootjes in de uitgaansbuurt kregen 21 onruststokers te horen dat ze niet langer welkom waren. In de praktijk mochten ze een maand lang niet in de Langestraat, in de wijk Hazegras, op fuiven en evenementen of strandbars komen. Doen ze dat toch, dan riskeren ze een GAS-boete en om bestuurlijk in de cel te belanden.