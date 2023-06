21 maanden cel voor dief die taxichauffeur een schaar onder de neus duwt

“Als mijn ouders me niet hadden gevonden, had ik hier niet gestaan”: Oostendse seriever­krach­ter (29) krijgt 8 jaar cel

Een ‘rijke militair’ of een ‘terminaal zieke man, op zoek naar een laatste pleziertje’. Met allerhande verhaaltjes wist Oostendenaar Fabian D. (29) de voorbije jaren drie vrouwen te misleiden. In ruil voor geld - bij een van de vrouwen bood hij zelfs 30.000 euro - wou hij hen versuffen met medicatie en daarna seks hebben. In werkelijkheid verkrachtte hij hen en liet hen nadien achter in bed. “Als mijn ouders me niet gevonden hadden, dan had ik hier niet gestaan”, zegt een slachtoffer. De rechtbank legt de serieverkrachter nu, naast acht jaar cel, ook tien jaar terbeschikkingstelling op. Het is immers niet de eerste keer dat hij veroordeeld is voor zedenfeiten.