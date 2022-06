200 jaar brandweer in Oostende en dat viert Louis Talpe misschien mee: “Vroeger moesten brandweermannen verplicht vrijgezel zijn”

OostendeDe brandweer van Oostende bestaat 200 jaar. En dat vieren ze tijdens de eerste opendeurdag in jaren. Met een mengeling van spectaculaire demonstraties én een streepje geschiedenis. “Brandweermannen moesten vroeger verplicht vrijgezel zijn. Dat had te maken met beschikbaarheid uiteraard”, vertelt postoverste Dries Van Der Veken.

Als er tegenwoordig brand uitbreekt in Oostende rukt de brandweer met verschillende wagens uit. Maar enkele eeuwen geleden lag dat uiteraard anders. En er waren bovendien meer branden. Want huizen waren in hout, mensen gebruikten meer kaarsen en er waren meer open haarden. Maar als het ergens ging branden, dan trok een stadswacht met een bel door de straten. Met lederen emmers werd toen water aangerukt om te blussen.

Van een brandweerkorps was in de stadsarchieven 200 jaar geleden voor het eerst officieel sprake. Want in 1822 werd het Korps der Brandspuiters in Oostende opgericht. Het ging toen om zestien vrijwilligers. Onder hen timmermannen, metsers en loodgieters. Opvallend, want nog steeds kennen de Oostendse brandweermannen allerlei stielen. “Ik zeg altijd dat ik ervan overtuigd ben dat we met ons korps een huis kunnen zetten”, zegt kapitein Dries Van der Veken, al een achttal jaar postoverste in Oostende. “We hebben hier een architect, een ingenieur, elektriciens… En dat is niet onlogisch. Want een goeie brandweerman is simpelweg een “plantrekker”, iemand die dingen creatief kan oplossen.”

Volledig scherm De brandweermannen van jaren geleden. © TLG

Er mogen dan wel enkele gelijkenissen zijn met hun voorgangers, de verschillen zijn er ook. Want aanvankelijk moesten brandweermannen verplicht vrijgezel zijn. “Een tijdlang woonden en sliepen ze ook op de kazerne”, vertelt de kapitein. “Dat had toen alles te maken met beschikbaarheid. Mannen met een gezin waren namelijk niet altijd onmiddellijk inzetbaar in geval van brand. Tegenwoordig zijn die regels er niet meer. En gelukkig maar (lacht).”

“Materiaal evolueert heel snel”

Regels veranderden en ook het materiaal evolueerde. Want van lederen emmers ging het naar pompen die met paard en kar vervoerd werden. Naar stoompompen en uiteindelijk ook brandweervoertuigen. “Het is uiteraard logisch dat ook de brandweer mee geëvolueerd is”, klinkt het. “Maar de laatste jaren merken we die evolutie ook heel hard. Het materiaal waar we mee werken gaat heel snel vooruit.” De Oostendse brandweer telt ondertussen 125 professionele brandweermannen en 25 vrijwilligers.

Volledig scherm In 1912 trok de brandweer nog met paard en kar naar een brand. © TLG

Voor de 200ste verjaardag willen de Oostendse pompiers nu ook dat materiaal tentoonstellen. In de kazerne in de Velodroomstraat gaan de deuren daarom op zondag 26 juni open voor het publiek. En dat is uitzonderlijk, want de brandweer houdt al even geen opendeurdagen meer. “Maar dit was uiteraard dé ideale gelegenheid om dat wel nog eens te doen”, klinkt het.

Het evenement wordt georganiseerd door de vriendenkring van de Oostendse brandweer. En daarvoor werden kosten noch moeite gespaard. “Her en der gingen we op zoek naar oude brandweervoertuigen”, zegt bezieler Lieven Matthys. “En die zullen er dan ook in overvloed zijn. Het wordt echt een topdag voor leken én voor brandweerliefhebbers.”

Twee optochten door de stad

Er zullen twee optochten door de stad gedaan worden en het publiek kan ook in de Wellingtonrenbaan verderop terecht. Ook daar zullen namelijk heel wat demonstraties gehouden worden. “Tussen de kazerne en de hippodroom zal ook heel wat voorzien zijn. Zo kunnen mensen echt tussen beide locaties pendelen zonder zich ook maar een moment te vervelen.”

In de kazerne komt bijvoorbeeld een duiktank te staan waar de hele dag een duiker in zal zitten. En op de hippodroom komt de NH90-reddingshelikopter langs. “Die zal een demonstratie geven en bijvoorbeeld winchen. Om daarna te landen voor het publiek. En dat doen ze eigenlijk nooit. Maar voor onze verjaardag maakten ze graag een uitzondering”, zegt de kapitein.

Acteurs van Onder Vuur komen op bezoek

Leuk toemaatje: ook enkele acteurs van de populaire fictiereeks Onder Vuur zullen langskomen. De Oostendse brandweer assisteerde meermaals bij de opnames. “Sam Louwyck komt alleszins al langs. En wellicht Louis Talpe ook. Van zodra we dat laatste kunnen bevestigen zijn we waarschijnlijk zeker van heel wat meer vrouwelijke bezoekers”, zegt brandweerman Lieven met een glimlach.

De opendeurdag is gratis en loopt van 10 tot 18 uur. Mensen kunnen zich vooraf eventueel online registreren. “Veel zal afhangen van het weer, maar we weten niet hoeveel volk we mogen verwachten”, zegt kapitein Van Der Veken. “We hopen er vooral een zeer mooie dag voor iedereen van te kunnen maken. En wat als het op dat moment brand in Oostende? Er zullen sowieso mensen beschikbaar zijn en dan krijgt het publiek ook meteen te zien hoe het er op zo’n moment echt bij ons aan toegaat.”

Volledig scherm Een oude foto van een "brandweerkoets". © TLG

Volledig scherm De Oostendse brandweer met de fiets. © TLG

