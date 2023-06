18 maanden cel voor vrouw die haar partner pluimde na terugkeer uit Egypte

Ex-lid RAW13 krijgt 9 maanden cel voor partnerge­weld

Een 33-jarige Oostendenaar heeft 9 maanden cel gekregen voor partnergeweld. Opvallend genoeg lag Jason R. voor z’n proces te slapen in de zittingszaal. De man was het dan ook gewoon om voor de rechter te verschijnen. Als ex-lid van hiphopbende RAW13, had hij immers al een zwaar strafblad.