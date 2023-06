18 maanden cel voor dief die glijmiddel en condooms steelt

Gepensio­neer­de vrouw wint 1 miljoen met EuroMilli­ons: “Hoogste bedrag dat ik hiervoor won? 35 euro”

Tussen 5 en 19 mei garandeerde EuroMillions vijf winnaars van 1.000.000 miljoen euro in België dankzij de MyBonus-code op het spelformulier van de EuroMillions-spelers. Dinsdag 16 mei was het een West-Vlaamse 65+’er die de dag van haar dromen beleefde. Eerder won een gepensioneerde man uit West-Vlaanderen al 3,5 miljoen in De Haan. De uitbaatster van de krantenwinkel ging mee naar Brussel om de cheque op te halen. “Mevrouw is een vaste klant, en we maakten er een mooie dag van.”