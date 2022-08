171 vaststellingen opgemaakt van zwerfvuil tijdens zomeracties in Oostende

Oostende voerde afgelopen zomer extra controles uit op het achterlaten van zwerfvuil en sluikstorten. Deze controles gebeuren door gemeentelijke vaststellers, gemeenschapswachten en de Lokale Politie. De Stad kreeg ook ondersteuning van een deel van het team van OVAM voor handhavingsacties rond zwerfvuil. Er werden ook specifiek zomeracties georganiseerd. Hierbij lag de focus op sluikstorten op het strand en de dijk. Bij slecht weer werd de actie uitgevoerd in het centrum. Tijdens deze acties werden 171 overtredingen geregistreerd. Het gaat om 118 vaststellingen voor het weggooien van sigarettenpeuken, 35 boetes voor het incorrect stallen van private containers, 6 overtredingen voor sluikstorten, 3 voor het niet opruimen van hondenpoep, 6 voor voederen van meeuwen, 2 loslopende honden en 1 voor flyeren zonder vergunning. “Vaststellingen op heterdaad op het strand zijn niet evident. De vaststellers vallen snel op. Bovendien is het niet eenvoudig om te bewijzen van wie het afval is dat op de grond ligt”, vertelt schepen Maxim Donck (N-VA). Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is alvast tevreden. “De zomeracties werpen hun vruchten af en we zullen op het ingeslagen pad verdergaan. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: wie betrapt wordt op sluikstorten in Oostende, vliegt op de bon.”