16-jarigen uit zee gered: politie en burgemeester van Oostende waarschuwen zwemmers

Eén van de jongeren ging rond 15 uur in zee ter hoogte van de Kapucijnenstraat. Hij kwam echter in moeilijkheden door de stroming, waarop een vriend hem te hulp schoot. Ook die kwam al snel in de problemen. Beide jongeren dreven af richting de Westelijke Strekdam en moesten gered worden. Ook de brandweer werd opgeroepen, maar moest uiteindelijk niet tussenkomen. De jongens verkeerden in goede gezondheid, al werd een van hen wel naar het ziekenhuis overgebracht voor een check-up.

Beide voeten op de grond

Naar aanleiding van het incident roepen stad Oostende en de veiligheidsdiensten iedereen op om steeds rekening te houden met de gevaren van de zee. “Vandaag is alles goed afgelopen, maar we weten uit het verleden dat het ook anders kan”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). “Aan de strekdammen is zwemmen nooit toegelaten, aangezien dit zeer gevaarlijk is. Ga enkel in zee in bewaakte zones en blijft altijd waakzaam.”