14 getalenteerde jongeren uit Oostende krijgen extra kansen via Boost

Oostende IN BEELD. Hulpdien­sten oefenen ramp op luchthaven van Oostende ... met een bus

Dinsdagmiddag werd een rampenoefening gehouden op de Oostendse luchthaven. Volgens het scenario kwam het tot een botsing tussen een taxiënd cargotoestel en een passagierstoestel. Zo’n oefening is om de twee jaar verplicht, maar door corona was het al van 2018 geleden. Het doel van de oefening was om de noodplannen in de praktijk uit te testen.

18 oktober