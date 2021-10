Laat je spaargeld niet verloren gaan: met deze aanpak stel je je centen veilig

Een flashback: iets meer dan tien jaar geleden vreesden heel wat mensen voor hun spaargeld. Fortis Bank, Dexia, KBC, ING en Ethias moesten tijdens de financiële crisis van 2008-2009 allemaal gered worden door de overheid. Kwam die niet tussenbeide, dan riskeerden de betrokken financiële instellingen failliet te gaan en dreigden heel wat spaarders daarbij een deel van hun geld kwijt te spelen.

Vandaag is de onrust veel minder groot. Toch is het goed in het achterhoofd te blijven houden dat banken nog steeds overkop kunnen gaan.

Spaargeld spreiden

De overheid is zich bewust van het belang van ‘veilig’ spaargeld. Ze treedt dan ook op als borgsteller. Komt een bank in de problemen, dan garandeert de staat dat je je inlagen tot minstens 100.000 euro per persoon kunt recupereren voor de gelden die je hebt op het geheel van zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen samen. Desnoods past ze hiervoor zelf bij.

Heb je echter meer dan 100.000 euro te beschermen, dan kan het interessant zijn om je spaargeld te spreiden over meerdere banken. De borgstelling geldt namelijk per instelling. Doen er twee banken waar je klant bent de boeken toe, dan heb je bijgevolg tweemaal recht op de garantie tot 100.000 euro.

Let wel: BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! zijn drie bankmerken van één instelling. Hier heb je dus maar recht op één keer de waarborg.

Meerdere borgen

Je kan nog een stapje verder gaan en je vermogen ook spreiden over diverse borgen. De garantie van de Belgische staat geldt alleen voor de banken met een Belgische banklicentie, maar je kan ook sparen bij banken met een licentie uit een ander land. Zo vallen tegoeden bij Deutsche Bank onder de spaargarantieregeling van Duitsland, die bij Triodos en NIBC Direct onder die van Nederland en Keytrade onder die van Frankrijk. Santander Consumer Bank volgen de Spaanse regels en Izola Bank die van Malta. In al die gevallen is eveneens een bescherming van 100.000 euro per bank en per land van kracht.

De klanten van ING in ons land vallen wel onder de Belgische garantieregeling omdat de bank hier nog werkt met een Belgische banklicentie, ook al gaat het om een Nederlandse bankgroep.

Verdeel je je spaargeld dus niet alleen over verschillende banken, maar ook over banken met een verschillend licentieland, dan heb je tegelijk ook een spreiding over diverse waarborgstelsels.

Tip: Hier vind je een overzicht van de spaarrekeningen. Klik op het plusteken in de kolom ‘meer info’ om te zien onder welk waarborgsysteem je spaargeld valt.

Verschillende producten

Daarmee stopt het niet. Je kan je geld niet alleen spreiden over verschillende banken en verschillende waarborgstelsels maar ook over verschillende financiële producten. Zo kan je sparen bij een bank, maar eveneens bij een verzekeringsmaatschappij. Dat kan bijvoorbeeld in een tak21-spaarverzekering. Die garandeert een basisrente, mogelijk nog aangevuld met een winstdeelneming indien de verzekeringsmaatschappij erin slaagt om je storting met winst te herbeleggen en haar financiële situatie dat toelaat.

De tak21-spaarverzekering biedt overigens niet alleen een gegarandeerd minimumrendement, maar ook een staatsgarantie. Net als bij de bank is het geld dat je op een tak21-spaarverzekering plaatst tot 100.000 euro per persoon in België gedekt door de overheid. Let wel: dit is niet in alle landen zo. Hier is er dus een verschil met de spaarrekeningen.

Zorg zelf voor spreiding

Het principe van de spreiding hoef je trouwens niet te beperken tot gelden die onder de staatswaarborg vallen. Je kan het ook algemeen toepassen.

Zo kan je starten met een bepaald bedrag op je spaarrekening te zetten. Dat heeft het voordeel dat het tegoed steeds beschikbaar is en je dus (on)verwachte noden snel kan opvangen. Geld dat je niet meteen nodig hebt, kan je beleggen op langere termijn via termijnrekeningen, obligaties tak21-spaarverzekeringen (interessant vanaf 8 jaar) en aandelen. Dat maakt het mogelijk ook hogere inkomsten uit je beleggingen na te streven, terwijl je er tegelijk voor zorgt dat bij een eventueel verlies op een bepaalde belegging niet je hele vermogen op de helling staat. En je wordt bovendien niet midscheeps getroffen mocht de overheid ooit iets veranderen aan de regels omtrent het spaarboekje.

Diverse tijdstippen

Beleggers kunnen nog een extra laagje spreiding inbouwen door in te tekenen op een beleggingsplan. Daarbij investeren ze bijvoorbeeld elke maand een beperkt bedrag. Door die verdeling over verschillende momenten stappen ze zowel in bij goedkope als bij dure beurzen. Het laat hen toe om pieken uit te vlakken.

