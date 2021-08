Zo zal de start van het schooljaar eruitzien: waar moet mondmasker toch nog op? Welke regels gelden er voor ouders? Al uw vragen beantwoord

Vooral tevreden reacties na afloop onderwijs­over­leg: "Signaal van waardering aan de jeugd en alle Vlamingen”

20:19 Nadat dinsdag een overeenkomst is bereikt tussen de spelers in het onderwijsveld over welke coronamaatregelen zullen gelden bij de start van het nieuwe schooljaar, volgen vooral tevreden reacties. "We zijn tevreden dat we alvast enkele regels kunnen versoepelen die het leren en leven op school meer leefbaar maken", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, na het onderwijsoverleg. "Uiteraard dienen we waakzaam te blijven zolang niet iedereen gevaccineerd is.” De Vlaamse Scholierenkoepel reageert teleurgesteld.