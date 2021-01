Ziekteverzuim in onderwijs voor het eerst in jaren niet gestegen: “Corona deed leraren boven zichzelf uitstijgen”

In 2019 waren de Vlaamse leerkrachten nog vaker afwezig wegens ziekte dan de voorgaande jaren. Maar in coronajaar 2020 gebeurde volgens onderwijsminister Weyts iets opvallends: de toename in het ziekteverzuim keerde. "Het onderwijspersoneel heeft in crisistijd massaal en maximaal verantwoordelijkheid opgenomen", klinkt het. Of spelen andere zaken mee?