Wiskundeleraar Eric De Bie (80) geeft door lerarentekort opnieuw les: “Dat ze iemand van mijn leeftijd vragen om te helpen, zegt niet veel goeds over het onderwijs”

Honderden anderstali­ge jongeren wachten mogelijk nog tot september op een school

Honderden anderstalige jongeren zitten thuis of in een opvangcentrum te wachten op een plaats op school om Nederlands te leren. Dat blijkt uit een rondvraag van de VRT-redactie bij de centrumsteden. De meesten zullen pas in september kunnen starten. Secundaire scholen hebben al veel extra plekken gecreëerd: afgelopen maand waren er maar liefst de helft meer leerlingen ingeschreven dan een jaar geleden. Toch belanden steeds meer jongeren op een wachtlijst.