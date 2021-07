WHO publiceert nieuwe aanbevelingen rond onderwijs in coronatijden

Scholen moeten zo lang mogelijk openblijven met gepaste gezondheids- en sociale maatregelen en regeringen moeten de zomermaanden gebruiken om maatregelen te nemen die fysiek onderwijs volgend schooljaar waarborgen. Dat staat vrijdag in een nieuwe aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over Europees onderwijs in coronatijden.

Concreet schuift de WHO een aantal punten naar voor om scholen zo lang en veilig mogelijk open te houden. Zo moeten er PCR- en sneltests worden ingezet in schoolomgevingen en moeten er studies komen omtrent de effectiviteit van maatregelen op infectiebeheersing. Verder moeten scholen onderwijsresultaten, het mentale en sociale welzijn van kinderen en jongeren waarborgen en moet er rekening gehouden worden met kinderen in kwetsbare situaties. Ook vraagt de WHO dat kinderen betrokken worden in besluitvorming en dat er een duidelijke vaccinatiestrategie komt in de schoolomgeving.

“De zomermaanden bieden regeringen een waardevolle kans om de juiste reeks maatregelen in te voeren die het aantal besmettingen helpen verlagen en voorkomen dat scholen moeten sluiten”, aldus Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO in Europa. “De verspreiding van de nieuwe varianten in combinatie met een groot aantal niet-gevaccineerde mensen in schoolomgevingen betekent dat er geen tijd te verliezen is. We kunnen niet toestaan dat de pandemie kinderen van hun opleiding en ontwikkeling berooft.”

De pandemie had in Europa ernstige gevolgen voor het onderwijs. Op het hoogtepunt van de crisis in april 2020 werden in 44 van de 53 landen die aangesloten zijn bij de WHO Europese Regio de scholen tijdelijk gesloten. “Een nieuwe schoolsluiting moet worden aanzien als het allerlaatste redmiddel, als de verspreiding van het virus niet kan worden ingedijkt door andere maatregelen”, aldus nog de WHO.

