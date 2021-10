WHO Europa waarschuwt voor sluiting van scholen door corona: “We kunnen niet opnieuw dezelfde vergissing begaan”

Minister Weyts kondigt meer dan 100 miljoen euro aan besparin­gen aan in onderwijs en zal snijden in investerin­gen

In het Vlaamse onderwijs worden enkele forse besparingen doorgevoerd. Dat maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vandaag bekend. De beleidsstimulansen ter waarde van 100 miljoen euro die gepland stonden voor de volgende drie jaar worden geschrapt of uitgesteld. Volgens de minister gaat het om “doordachte keuzes” en wordt er niet geraakt aan investeringen in onderwijskwaliteit, leerkrachten of klaswerking.

