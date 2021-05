Weyts wil leerachterstand aanpakken met honderden extra leerkrachten

Gemeen­schaps­on­der­wijs sluit kleuter­scho­len, Katholiek Onderwijs adviseert hetzelfde

26 maart Het Gemeenschapsonderwijs heeft beslist om al zijn kleuterscholen te sluiten. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert haar kleuter- en basisscholen om volgende week ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen. OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, doet dan weer “een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters en de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen”.