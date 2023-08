Weyts wil alleen nog Nederlands op school horen: “Verbod op andere talen in schoolreglement”

Zo wil hij ieder jaar twintig miljoen euro investeren om het Nederlands bij kinderen met een andere thuistaal te verbeteren. Scholen in het lager en secundair onderwijs met meer dan vijftig procent leerlingen met een andere thuistaal krijgen daarom 250 euro extra per leerling. Met dat geld moeten 80.000 kinderen geholpen worden.

“Het kan niet de bedoeling zijn dat kinderen overgaan naar het eerste leerjaar met een achterstand voor Nederlands”, zegt Weyts. “Nederlands is het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt. Die boodschap moeten we ook aan ouders geven: je kind heeft geen gelijke kansen als het aan het eerste leerjaar begint met een achterstand. Zij moeten er ook voor zorgen dat hun kind na 15.30 uur in contact komt met het Nederlands. Anders ontneem je je kind toekomstkansen en ben je geen goede ouder. Dat moeten we durven te zeggen”, aldus Weyts in Het Nieuwsblad.