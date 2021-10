Weyts wil acuut lerarentekort bestrijden met pakket van 10 maatregelen

ONZE OPINIE. Leerlingen kijken naar een lege muur. Wat nu, politiek?

19 oktober Kinderen die sinds 1 september nog geen uur Frans of aardrijkskunde onderwezen kregen. Kinderen die zich in de studiezaal in stilte bezighouden of op een stille speelplaats een balletje trappen. Omdat het niet anders kan. Omdat er geen leerkrachten zijn. En er is geen beterschap op komst. Waar de pandemie goede reclame bleek voor een opleiding in de zorg, valt dat in het onderwijs tegen.