Weyts werkt aan plan om afstandsonderwijs te beperken

Definitief groen licht voor 'knip' in hoger onderwijs: slagen voor alle vakken uit eerste jaar verplicht

Studenten die in het academiejaar 2023-2024 starten in het hoger onderwijs, zullen na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, zoniet mogen ze niet naar het derde jaar overgaan. De Vlaamse regering heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor deze zogenaamde 'knip' in het hoger onderwijs.

13 juni