Weyts vraagt om quarantaineregels in onderwijs te herbekijken: “Te veel kinderen moeten school missen”

De test- en quarantaineregels zijn nu te ingrijpend en complex waardoor al te veel en al te snel kinderen in quarantaine worden geplaatst, vindt Weyts. Zeker omdat de vaccinatiegraad in Vlaanderen zo hoog is en omdat Sciensano zelf in een rapport aangeeft dat de rol van kinderen en jongeren in de Covid-pandemie beperkt is en ze amper ziek worden.

Eerder vandaag was er nog kritiek van ouders op het Vlaamse quarantainebeleid voor scholen: zo stond in een open brief van Gentse moeder An Kokken te lezen dat haar 4-jarige dochtertje, dat negatief testte en te jong is voor vaccinatie, riskeert om 17 dagen in quarantaine te moeten gaan. Dat betekent in haar geval 13 dagen school missen. An en haar partner mogen na een eerste negatieve PCR-test wel zonder problemen het huis verlaten.