Weyts verdedigt herinvoering mondmaskerplicht in vijfde en zesde leerjaar: "Je kan niet gewoon niets doen”

Onderwijs­veld versoepelt test- en quarantai­ne­re­gels: jonger dan 12? Alleen nog testen wie symptomen heeft

7:04 Geen langere herfstvakantie, soepelere test-en quarantaineregels, maar wel mondmaskers voor de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar. Dat is het antwoord van het onderwijsveld op de oplopende besmettingscijfers en het feit dat meer en meer leerlingen gezond thuis zitten. “We grijpen in waar het probleem vandaag zit: in het lager onderwijs, niet in het middelbaar”, zegt Weyts.