Weyts trekt 15 miljoen euro uit in strijd tegen leerachterstand: lerarenplatform in basisonderwijs verlengd voor drie schooljaren

Het zogenaamde ‘lerarenplatform’ is een systeem waarbij basisscholen voor de duur van één schooljaar (doorgaans beginnende) leerkrachten kunnen aanwerven om afwezige collega’s te vervangen of om andere pedagogische taken uit te voeren. Zo kan worden vermeden dat leerlingen veel lestijd missen wanneer hun leerkracht uitvalt. Het systeem geeft beginnende en tijdelijke leerkrachten ook wat meer stabiliteit en werkzekerheid. Wie in het platform stapt heeft werkzekerheid vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar.

Het lerarenplatform was echter beperkt in de tijd en liep normaal gezien dit schooljaar af. Maar minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nu beslist om de werking met drie volledige schooljaren te verlengen, dus tot en met het schooljaar 2023-2024. Hij trekt daarvoor 15 miljoen euro uit.

Volgens de N-VA-minister kunnen er in de komende schooljaren telkens 1.600 voltijdse krachten ingeschakeld worden via het platform. Wie geen vervangingsopdracht uitvoert, wordt ingeschakeld om extra pedagogische ondersteuning te bieden. Weyts maakte het nieuws bekend tijdens de 'Ronde van Vlaanderen' voor schooldirecties: een jaarlijks infomoment dat dit jaar volledig digitaal doorging.

"We gaan de komende jaren alles op alles zetten om de leerachterstand van de coronacrisis weg te werken en om te vermijden dat er nieuwe leerachterstand ontstaat", zegt Weyts. "Door te investeren in het lerarenplatform vermijden we dat er gaten vallen als een leerkracht wegvalt. Wanneer er geen vervangingsopdrachten uitgevoerd moeten worden, kunnen de leerkrachten van het lerarenplatform andere pedagogische taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld leerlingen met een leerachterstand bijspijkeren in een kleiner groepje. We kiezen er ook voor om niet te werken met een verlenging van slechts één schooljaar, maar om meteen duidelijkheid te geven tot 2024".