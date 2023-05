Weyts over erbarmelijke Vlaamse score in onderwijsranking: “Moeten radicaal inzetten op het Nederlands”

Vlaanderen scoort dramatisch slecht in de nieuwe onderwijsranking. Daaruit blijkt immers dat leerlingen van het vierde leerjaar maar liefst tien maanden leerachterstand hebben voor begrijpend lezen in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes van 2006. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) erkent dat het probleem een meerledige aanpak vereist.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat kinderen in 2006 nog 146 uur leesonderwijs per jaar kregen. In 2021 was dat nog maar 98 uur, oftewel een derde minder dan vijftien jaar geleden. Daarnaast blijkt ook dat meer dan de helft van de leerkrachten (55%) minder dan één keer per week een leesopdracht als huiswerk geeft. Dertien procent doet dat nooit.

Weyts wil zowel in het onderwijs als daarbuiten “radicaal inzetten op het Nederlands”, onder andere met taaltesten, een leesoffensief en het bijspijkeren van de kennis en vaardigheden van nieuwe en bestaande leerkrachten, en met verscherpte eindtermen met een focus op het Nederlands en op wiskunde.

Hij wijst erop dat scholen de voorbije jaren veel extra taken op zich moesten nemen, zoals fietslessen en de aanpak van het probleem van lege brooddozen. In de opleiding van leerkrachten ging er de voorbije 20 jaar bovendien ook meer aandacht naar andere zaken, zoals welzijn en welbevinden. Weyts wil terug naar de essentie: kennisverwerving met een focus op Nederlands en wiskunde. In de eindtermen moet de lat voor die vakken ook weer hoger gelegd worden, klinkt het.

“Maar scholen kunnen het niet alleen aan”, stelt hij. Onze samenleving is “aan een rotvaart aan het ontnederlandsen”, zegt Weyts. Eén op de drie kinderen spreekt thuis immers amper of geen Nederlands. “Dat wil zeggen dat voor veel kinderen om 15:30 uur de poort naar het Nederlands wordt gesloten met het sluiten van de schoolpoort. Ook elke vrijdagavond en ook elke vakantie. En dat is dramatisch voor die kinderen.” Daarom moeten de ouders van die kinderen ervoor zorgen dat ze ook buiten de schooluren in contact komen met het Nederlands, onder andere via boeken en televisieprogramma’s.